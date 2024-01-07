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AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen oldu. Peki, Mehmet Sekmen kimdir? İşte AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen'in hayatı ve biyografisi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 17:37, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:38
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AK Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

ERZURUM: MEHMET SEKMEN

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank'ta yönetici olarak başladı.

Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu'nda yer aldı.

2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti.

27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı 'Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi.

Sekmen, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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