Antalya'da diş hekiminin şüpheli ölümü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında oturan diş hekimi Mustafa K.'ye ulaşamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Mustafa K.'nin yaşadığı binaya gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi.

Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, diş hekimini başından silahla vurulmuş halde buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mustafa K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze aracına alınan Mustafa K.'nin cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, Mustafa K.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.