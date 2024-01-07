Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.