Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 18:15, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:16
ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.