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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın kimdir?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 18:55, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:57
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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

KOCAELİ: TAHİR BÜYÜKAKIN

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

1969 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünyaya geldi.

Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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