AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. Peki, Belgin İba kimdir?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 19:24, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.
EDİRNE: BELGİN İBA
BELGİN İBA KİMDİR?
Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur.
Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.