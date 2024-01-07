AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

EDİRNE: BELGİN İBA



BELGİN İBA KİMDİR?

Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur.

Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı. 2009 - 2014 yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.