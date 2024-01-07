AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.

GİRESUN: AYTEKİN ŞENLİKOĞLU



AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

1972 yılında Giresun'unun Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir. Evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.

Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına başlayan Şenlikoğlu, orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır.

2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcılığıyla aktif siyasete başlamıştır.

2004 yılında AK Parti Giresun İl Başkanı olarak atanmış 2006 yılına kadar İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Ardından yine AK Parti yönetimlerde yer alarak İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

2013 yılında AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanlığı vazifesine getirilmiş ve bu vazifesini 2015 yılına kadar sürdürmüştür.

2017 yılında tekrar İl Başkanı olarak atanan Aytekin Şenlikoğlu, ardından 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı Adayı gösterildi.

Seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.