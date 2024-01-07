İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Filistinli gazeteci Ali Salim Ebu Acve, Gazze kentinde görevini ifa ettiği sırada İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

Ebu Acve'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 110'a yükseldi.

İnsanlığın ne demek olduğunu anlamayan dünyaya haber iletmek istemedi, mesleğini bıraktı

Öte yandan Gazze'de gazetecilik yapan Enes en-Neccar, Gazze'de yaşananlar karşısında dünyanın duyarsızlığından yakınarak bu acımasız savaşta mesleğini bıraktığını açıkladı.

Neccar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haber takibini burada sonlandırıyorum. Ailemle güvenli yer aramak, duyguların ya da insanlığın ne demek olduğunu anlamayan dünyaya iletilmek üzere haber aramaktan bin kat daha iyi." ifadelerine yer verdi.

İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci meslektaşları için Allah'tan rahmet dilediğini kaydeden Neccar, "bu acımasız savaşta gazetecilik çalışmalarına son verdiğini" belirtti.