Datça açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 20:31, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:32
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.