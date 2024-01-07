AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı. AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay oldu. Peki, Nesrullah Tanğlay kimdir?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 20:42, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.
BİTLİS: NESRULLAH TANĞLAY
Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.
AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.
8 Şubat 2015'te AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Tanğlay, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi'nde Bitlis Belediye Başkanı seçildi.