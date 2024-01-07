İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 21:05, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:07
İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik botun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.