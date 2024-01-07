Basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hastanede öldü
Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bu yıl kazanan ve hazırlık okuyan K.R.R'nin astım rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 21:41, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 22:47
Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla basketbol oynayan Endonezyalı K.R.R. (19) aniden rahatsızlandı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine K.R.R, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Endonezyalı genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren gencin üniversiteden bazı arkadaşları hastane önünde arkadaşları için ağladı.
Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bu yıl kazanan ve hazırlık okuyan K.R.R'nin astım rahatsızlığı olduğu öğrenildi.