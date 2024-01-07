Demir yoluna düşen kayalar yük trenini raydan çıkardı
Karabük'ün Yenice ilçesinde demir yoluna düşen kayalar, kömür taşıyan yük trenini raydan çıkardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 22:20, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 22:21
Balıkısık mevkiinde meydana gelen kazada Zonguldak'tan Karabük istikametine kömür taşıyan yük treni, heyelan nedeniyle demir yoluna düşen kayalara çarparak raydan çıktı.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası Zonguldak-Karabük seferleri geçici süre ertelendi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, kayaların demir yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.