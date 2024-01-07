Bodrum'da sahilde baş kısmı olmayan erkek cesedi bulundu

Kimliği belirlenemeyen, baş kısmı olmayan erkek cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bodrum'da İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda ceset olduğunu fark etti.

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