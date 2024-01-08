8 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı" lansmanına katılacak.

(Ankara/10.45)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGİAD Genel Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi Açılış Töreni'ne ve Valilik İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Metek Mahallesi Üst Geçit Projesi'nde incelemelerde bulunacak, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlığını ziyaret edecek.

(Düzce/10.00/11.30/14.00/14.30/15.00/16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 Aralık ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası; OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol, Fenerbahçe Alagöz Holding-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/17.30)