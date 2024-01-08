Togg 2024 için yeni sürprize hazırlanıyor

Elektrikli otomobiller artık hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, 2023 yılında büyük bir yükselişe kalkarken satışları bir önceki yıla göre yüzde 844 arttı. Geçen yıl ise toplamında sadece 72 bin 179 adet satış gerçekleşmişti. 2022 rakamlarına baktığımızda ise kayıtlara geçen elektrikli otomobil satışları sadece 7 bin 733 adetle sınırlı kalmıştı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) açıkladığı verilere göre 2023 yılında en çok satılan elektrikli otomobillere baktığımızda Togg'un devraldığı zirve koltuğunu bir daha bırakmadığını görüyoruz. Aralık ayı sonunda 6 bin 11 adet teslimat gerçekleştiren Togg, yıllık toplamda 19 bin 583 adetlik satışla 1. sırada.

Ekim ayına kadar hızlı gelen Tesla'da kasım ve aralık ayında satışlar düşmeye başladı. Özellikle servis ve satış sonrası hizmetler konusunda şikayetlerin arttığı markanın ülkemizde en çok satan versiyonu Model Y'nin 40 bin lirayı aşan MTV'si ise ayrı bir tartışma konusu oldu. Yıl geneline baktığımızda 12 bin 150 adet satılan Tesla 2. sırada yer alırken 3.cülüğü ise 2 bin 892 adetlik satışla Renault Megane e-tech modeli aldı.

MG HIZLI BÜYÜDÜ

Satış rakamlarına göre 2023 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen markası İngiliz kökenli MG olurken, içten yanmalı motorlarıda hesaba katarsak 2022'ye göre satışlarını 9 kat arttıran MG, 2023 yılında 2.842 adetlik satışla Türkiye'nin en çok satan 4. elekrikli otomobil markası (MG4) oluyor. Beşinci sırada ise Çin devi Skywell'in ET5 modeli 2.541 adet satışla yerini alıyor.

ÇEKİLİŞ BİTTİ

2024 yılı için sipariş takvimini açıklayan Togg, T10X modeli için 15 Ocak'tan itibaren çekiliş kuralını ortadan kaldırıyor. Türkiye genelinde 32 servis noktasını kullanıcıların hizmetine sunan Togg, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonunu devreye almış durumda. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak kabul edilen ABD, Las Vegas'ta 9-12 Ocak tarihler arasında düzenlenecek CES 2024 organizasyonunda gövde gösterisine hazırlanan Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası, bu yıl içinde tanıtılması beklenen ve C-SUV modeli T10X'den daha ucuz olması beklenen C-Sedan modeli T10S için titiz çalışmalarını sürdürüyor.

SEDAN SÜRPRİZİ

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sedan modeline ait görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı. "T10" ifadesi heyecan oluşturdu. Yeni model, 9-12 Ocak'ta, CES 2024'te sergilenecek.

Ali Çelik