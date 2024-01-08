27 ilde operasyon: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

2024 yılının ilk 4 gününde 2️7️ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" Operasyonlarında 8️0️ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 2️.1️5️5️ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️ Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce. pic.twitter.com/VpAlq9lqeD

2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" Operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.

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