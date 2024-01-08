27 ilde operasyon: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu:2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" Operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 08:09, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:23
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 80 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu
2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" Operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı.
2024 yılının ilk 4 gününde 2️7️ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-7" OperasyonlarındaAli Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 8, 2024
8️0️ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve
2️.1️5️5️ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️
Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce. pic.twitter.com/VpAlq9lqeD