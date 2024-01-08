Barış Alper Yılmaz cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz sarı kart sınırında yer alıyordu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net