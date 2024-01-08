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Muğla'da eğlence mekanına silahlı saldırı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde genellik öğrencilerin gittiği bir eğlen mekanına silahlı saldırı düzenlendi. 3 kurşunun cama isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan olmazken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 09:01, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:02
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Muğla'da eğlence mekanına silahlı saldırı

Olay, saat 21.30 sıralarında Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bölgedeki Serkan Çoşgun'a ait eğlence mekanına kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Yaya olarak gelen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu mekanın camına 3 kurşun isabet etti.

POLİSE ATEŞ AÇIP KAÇTI

Bu arada bölgede bulunan sivil polisler, havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Bunun üzerine saldırgan hedef gözetmeksizin bu kez de polislere ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken; polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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