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Selda Bağcan'ın konser provası kıyafeti gündem oldu

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın konser provası için seçtiği kıyafet sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Başörtülü haliyle görüntüleri paylaşılan Bağcan, trendler arasına girdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 10:23, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:24
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Selda Bağcan'ın konser provası kıyafeti gündem oldu

Selda Bağcan, bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü. Provadan videosu ve fotoğrafları paylaşılan usta sanatçının başörtülü hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Kısa sürede yayılan görüntüler sayesinde Selda Bağcan trendler arasına girdi.

Kimileri Bağcan'ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşkınlıklarını dile getirdi.

Sosyal medya gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan da "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.

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