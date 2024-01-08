KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 27 Aralık tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihi sorguluyor. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için gözler sonuç tarihine çevrildi.

KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.