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Üst solunum yolu enfeksiyonları artıyor, dikkat!

Son iki haftadır, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri, ateş, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerle başvuran vatandaşlarla dolup taşıyor. İnfluenza, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklar salgın boyutlarına ulaşmış durumda.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 10:00, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:50
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Üst solunum yolu enfeksiyonları artıyor, dikkat!

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre Mevsimsel gribin yanı sıra influenza, COVID-19'un yeni varyantları ve solunum sinsityal virüsüne (RSV) bağlı hastalıkların aynı anda yaşandığına dikkat çeken Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, "COVID-19 testi olan PCR'nin bu dönemde yapılması önem arz etmekte. Fakat birçok kamu kurum ve kuruluşlarında bugün PCR testi yapılmamakta" dedi.

Uğur, "Örneğin başkentte sadece Numune yerleşkesinde yer alan Moleküler Tanı Laboratuvarı Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi'nde PCR testi yapılıyor. Ancak yurttaşlar, burada test yaptırabileceğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlara PCR test yaptırma imkanı sağlanması gerektiğini kaydeden Uğur, "COVID-19'a bağlı olarak yeterince canımızı kaybettik, yeniden can kayıplarımız olmasın. Sağlık Bakanlığı, görmezden geldiği virüs nedeniyle sağlık sisteminin çökmesine neden olmadan önce mutlaka gerekli önlemleri almalı" diye konuştu.

'TEST İSTASYONLARI KURULMALI'

Uğur, salgına karşı da şu önlemleri önerdi: "Sağlık Bakanlığı açık alanda yer alan test istasyonlarını yeniden kurmalı. Toplu taşıma, kapalı ve kalabalık ortamlarda koruyucu maske kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler sık sık tekrar edilmeli. Hijyen kuralları tekrar hatırlatılarak el yıkama, kapalı alanların havalandırılması ve yüz yüze temasın sınırlandırılması tekrar hatırlatılmalı. Yurttaşların koruma tedbirlerini yeniden hayata geçirmesi ile ilgili kamu spotları derhal hazırlanmalı."

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