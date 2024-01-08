Dolar günü 29,89 TL'den tamamladı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,8940 seviyesinden işlem görüyor. TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 18:08, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 18:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,8400
|29,8410
|29,8940
|29,8950
|Avro
|32,6300
|32,6310
|32,8020
|32,8030
|Sterlin
|37,7720
|37,8890
|38,0000
|38,1170
|İsviçre Frangı
|35,0330
|35,2090
|35,1980
|35,3750
|ANKARA
|ABD Doları
|29,8100
|29,8900
|29,8640
|29,9440
|Avro
|32,5900
|32,6700
|32,7620
|32,8420
|Sterlin
|37,7120
|37,9220
|37,9400
|38,1500