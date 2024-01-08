Dolar günü 29,89 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,8400 29,8410 29,8940 29,8950 Avro 32,6300 32,6310 32,8020 32,8030 Sterlin 37,7720 37,8890 38,0000 38,1170 İsviçre Frangı 35,0330 35,2090 35,1980 35,3750 ANKARA ABD Doları 29,8100 29,8900 29,8640 29,9440 Avro 32,5900 32,6700 32,7620 32,8420 Sterlin 37,7120 37,9220 37,9400 38,1500