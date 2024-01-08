Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da konuştu. Kurum, "Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 11:17, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:18
Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Tüm ilçelerde arkadaşlarımız seferberlik anlayışı ile çalışacak. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız.
İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstanbul'un tarihi yarım adasını tekrar ihya edeceğiz.
İstanbul'daki trafik çilesini bitirecek adımlar atılacak. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız.