Batman'da otomobil takla attı: 1'i bebek 5 yaralı
Batman'da takla atan otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 11:48, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:50
Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli köyü yakınlarında L.T. (29) idaresindeki otomobil, sabah saatlerinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (68), H.T. (65), M.T. (27) ile H.T. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.