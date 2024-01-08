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Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı

Kredilerin frenlendiği 2023 yılında bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. Vatandaşın kredi kartı borcu geçen yıl 2,5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 13:22, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:23
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Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı

Yüksek seyreden enflasyon ve artan hayat pahalılığıyla birlikte vatandaş çareyi kredi kartında buldu. Artan kullanım oranı borçluluk verilerine de yansıdı.

Seçim sonrası yeni ekonomi yönetimi para politikasını sıkılaştırdı. Yüksek faiz ve bazı sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kullanımı azaldı. Ancak azalan kredilerin yerini kredi kartları aldı.

KART BORCUNDA 2,5 KAT ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DARALDI

Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti.

Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı.

BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor.

Tşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.

KONUT KREDİLERİ DURMA NOKTASINDA

Aynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık daralma anlamına geliyor.

2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.

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