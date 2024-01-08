Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazaya karışan araçtan yola dökülen kimyasal madde, panik yarattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Odayeri gişeleri mevkisinde, kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden bir hafriyat kamyonu, jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu.

Sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna Başakşehir yönünde seyir halinde olan bir kamyonet çarptı.

Çarpışma sonucunda kamyonette bulunan variller otoyola savrularak patladı.

Oluşan koku ve varillerdeki tehlike işaretleri nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç sahibinin su dolu olduğunu iddia ettiği varillerin yapılan çalışma sonucunda dezenfektan yapımında kullanılan ham madde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucunda yol maddelerden temizlenirken araçlar otoparka çekildi.