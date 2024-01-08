Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 14:02, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:07
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."