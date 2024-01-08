Bakan Fidan Kırgızistan'a gidecek

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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