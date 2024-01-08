Bakan Fidan Kırgızistan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in daveti üzerine yarın Kırgızistan'a gidecek.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 14:59, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceenbek Kulubayev'in davetine icabetle, yarın Kırgız Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.