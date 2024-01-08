Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin pek çok noktasından görüldü.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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