CHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildi

'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
50.000 TL %2.69 Faiz Oranıyla!
50.000 TL %2.69 Faiz Oranıyla!
Sponsorlu İçerik
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
Bakan Koca 'Hızla yayılıyor' diyerek uyardı!
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdi
Bu hafta kabine toplanacak mı?
Bu hafta kabine toplanacak mı?
2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
Depremde kaybolan polisi arıyor
Depremde kaybolan polisi arıyor
Emekliye ek zamda EYT kaygısı
Emekliye ek zamda EYT kaygısı
GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?
GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar geliyor
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar geliyor
İşte refah payı ile kök maaş tablosu
İşte refah payı ile kök maaş tablosu
50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma
50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
2024 hac protokolü imzalandı
2024 hac protokolü imzalandı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor
Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekor
Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekor
Seçimlerde elektrik kesintisi önlemi alınacak
Seçimlerde elektrik kesintisi önlemi alınacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildi

CHP'de şu ana kadar 7'si büyükşehir olmak üzere 353 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemek için oluşturulan heyet de çalışmalarını tamamladı. Heyetin hazırladığı rapor, çarşamba günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında ele alınacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 15:41, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:07
Yazdır
CHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildi

CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Parti Meclisi 2 kez aday belirleme gündemiyle toplandı. İstanbul ve Ankara dahil 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde adaylar açıklandı.

Gözler, çarşamba günü 200'e yakın belediye başkan adayının belirleneceği 3'üncü toplantıda.

İzmir adayı merak konusu

Diğer büyükşehirler için CHP'li kurmayların saha çalışmaları sürüyor. Bunlar arasında en dikkati çekeni İzmir adayı olacak.

İzmir için Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden bir heyet oluşturulmuştu.

Heyet, aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Şehir merkezinde ve ilçelerde anketlerle kamuoyu yoklaması yapıldı. Rapor haline getirilen çalışmaların parti meclisi toplantısında ele alınması bekleniyor.

İzmir adayının açıklanması ocak ayı sonuna kalabilir

Parti kaynaklarına göre, İzmir için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da devrede.

İddialara göre İmamoğlu, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor. Bu durum ise "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki isimler farklı olabilir, bir çatışma durumu yaşanabilir" yorumlarına sebep oluyor.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ocak ayı sonuna bırakılacağı da konuşuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber