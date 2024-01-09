2 çocuk annesi eşini öldüren zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 18:19, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:37
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Körhat Mahallesi'ndeki binanın 6. katında yaşayan P.B'nin (45) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan P.B'nin eşi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.