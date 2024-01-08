Bakan Yardımcısı Akın Gürlek hakkındaki iddialar iftira çıktı

Halk TV, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in bir uyuşturucu baronunun tahliyesi ile ilgili girişimde bulunduğunu iddia etti. Haber baştan sona düzmece çıktı.

Bakan Yardımcısı Gürlek haberi hazırlayan muhabir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca tazminat davası açacağı öğrenildi. Diğer taraftan haber mahkeme kararıyla da erişime engellendi.

Haberi hazırlayan muhabir, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün adliyede ifade verdi. Muhabir, soruşturmayı yürüten savcıya iddiasını kanıtlayacak hiçbir delil sunamadı. İfadesinde, cezaevinde bulunan Urfi Çetinkaya'nın adamlarının adli tıptan Çetinkaya'nın cezaevinde kalamayacağına dair rapor almak istediğini, bu amaçla bakan yardımcısı ve adli tıp başkanına ulaşmak istediklerini, fakat başarısız olduklarını "emniyet kaynaklarından" öğrendiğini ileri sürdü.

Oysaki söz konusu muhabir haberi daha önce "yargıdaki üst düzey kaynaklarından" edindiğini ileri sürmüştü. Muhabirin çelişkisi savcının da dikkatini çekti. "Yargıdan mı emniyet mi öğrendiniz, çelişiyorsunuz" diye sordu. O da her iki tarafta da konu biliniyor iddiasında bulundu. "Bakan yardımcısı ve adli tıp kurumu başkanına ulaşma girişimi teşebbüs aşamasında kalsa bile haber değeri taşır" diyerek pişkinliğe soyunan muhabir şaşırttı. Aynı muhabir daha önce de bakan yardımcısı ve adli tıp başkanına ulaşılıp 5 milyon dolar teklif edildiğini yazmıştı.

Çetinkaya'nın bakan yardımcısı ve adli tıp başkanına ulaşma girişimlerinin istihbarat raporuna takıldığını iddia eden muhabirin bu iddiası da yalan çıktı. Emniyetin böyle bir istihbarat raporu olmadığı anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Urfi Çetinkaya ile ilgili emniyetten gelen ilk bilgiyi Bakan Yılmaz Tunç'a bildiren ismin Akın Gürlek olduğu anlaşıldı.