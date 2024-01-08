Konya'da okul servis ücretlerine zam

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi taşıma ücretlerinde yeniden düzenlemeye gidildiğini söyledi. Başkan Karabacak, "Geçen zaman aralığındaki yeniden değerleme oranları, personel ücretleri, enflasyon ve motorin fiyatlarındaki artış rakamları dikkate alınarak 0 - 3 km.'ye kadar 11 bin 880 TL, 0- 6 km.'ye kadar 13 bin 500 TL, 0 - 12 km.'ye kadar 15 bin 120 TL, 0 - 20 km'ye kadar 16 bin 200 TL olarak belirlenmiştir. Rehber personel bulundurulması zorunlu ilkokul ve ortaokul servis araçlarında taşıma ücretlerine ek olarak öğrenci başı yıllık rehber personel ücreti ise 3 bin 480 TL olarak düzenlenmiştir" dedi.