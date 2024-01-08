Ataşehir'in bazı mahallelerinde yarın su kesintisi yapılacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'deki Dudullu-İnönü şebeke hattında bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışma nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nin tamamına, Atatürk, Mevlana ve Küçükbakkalköy mahallelerinin ise bir kısmına yarın saat 10.00 ila 18.00 arasında su verilemeyecek.