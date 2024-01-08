Pendik'te okulun istinat duvarı yola çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Pendik Belediyesine ait iş makineleriyle ekipler, yıkılan duvarı kaldırmak için çalışıyor.

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