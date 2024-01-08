Siyasilerden Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya kınama

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Fatih Camisi'ndeki saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.