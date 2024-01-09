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Gözler staj ve çıraklık sigortasında

2000-2008 arası SGK girişi olanlara kademeli emeklilik gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Kademeli yaş şartları için şu anda Meclis gündeminde olan yeni bir yasa teklifi, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler öneriyor. Bu kapsamda gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 08:30, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 08:31
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Gözler staj ve çıraklık sigortasında

2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1999-2000 sonrası SGK'lılar için staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.

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