Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 08:32, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:21
Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., eşi E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.
Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi.
Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.