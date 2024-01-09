Emekliye ek zam için 3 formül masada

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre;

Ocak 2024 emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 olurken, memur ve memur emeklisi zammı da yüzde 15'lik toplu sözleşme farkı ile yüzde 49,25 kayıtlara geçti. Emekliye refah payı için Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı çalışmayı tamamladı. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Emekliye zam düzenlemeleri için son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek iyileştirme bu hafta netleşecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları teknik çalışmayı tamamladı. Emekliye zam düzenlemeleri için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları zorlanacak.

Adımlar düşük gelir grubu gözetilerek atılacak. 3 formül üzerinde duruluyor:

Emekliye refah payı olarak puan eklenmesi

En düşük emekli maaşı için yeni artış

Emekli kök maaş zammı (Oransal veya seyyanen zam)

Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu.

EK ÖDEMELER NASIL HESAPLANACAK? İŞTE EMEKLİYE ZAM FORMÜLLERİN DETAYLARI

Yapılacak ek artış için üç formül içinde de çalışmalar yapılıyor. Buna göre artış alternatifleri şöyle belirlenecek:

EMEKLİYE REFAH PAYI

Asgari ücrete yüzde 49,11 oranında zam yapılması ardından memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranında zam alacak olması SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını bu rakamların altında bıraktı. Burada iki alternatif bulunuyor.

Birincisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 11,68 puan refah payı ekleyerek zam oranının yüzde 49.25 ile memur emeklilerine eşitlenmesi.