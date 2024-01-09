Servis otobüsü alev alev yandı
Malatya'da seyir halinde olan bir servis otobüsü alev alev yandı. Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 09:11, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:51
Malatya-Elazığ karayolu eski adliye kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki servis otobüsü alt kısmından aniden alev aldı.
Alevlerin kısa sürede sardığı araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Yaralananın olmadığı olayda bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kullanılmaz hala gelen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.