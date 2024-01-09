TEM'de öfkeli sürücü dehşeti: Yol kesip camı yumrukladı

Kavga anlarını cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı.

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