TEM'de öfkeli sürücü dehşeti: Yol kesip camı yumrukladı
Kağıthane TEM Otoyolu'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, yoluna devam eden sürücüsünün önünü keserek otomobilin camını yumrukladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 11:15, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:25
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde iki sürücü arasında trafikte, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Otomobil sürücüsü yoluna devam etmek istediği sırada, hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinden hızla gelerek otomobilin önünü kesti.
Aracından inen sürücü, otomobili tekmeleyerek cama yumruk attı.
Öfkeli sürücüye yanındaki kadın engel olmaya çalıştı.
Kavga anlarını cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı.
Görüntülerde, arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsünün otomobilin önünü kesmesi ve aracından inerek otomobilin camına vurması görülüyor.