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Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?

1 Ocak 2024 itibarıyla karekodlu plakaya geçiş başladı. Yeni tüm plakalarda karekodlu plakaların kullanılması zorunlu oldu.

Haber Giriş : 09 Ocak 2024 11:40, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:40
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Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla karekodlu plaka dönemi başladı. Söz konusu tarihten sonra tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerine karekodlu plakalar veriliyor.

Yeni araç alım satımında, muayenede plakanın geçmemesi durumunda ve kayıp plaka durumunda karekodlu plaka verilecek. Mevcut araç sahiplerinin eski plakalarını değiştirme zorunluluğu bulunmuyor.

Donanımhaber'de aktarılana göre, karekodlu plaka ile sahte plakaların ve APP olarak bilinen plakaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Karekod sayesinde plakanın seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi bilgilere erişilecek. Plaka bilgilerinin elektronik ortamda sürekli güncel olarak tutulması sağlanacak.

MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Araç sahiplerinin kullanımda olan olan pkalarını değiştirmesi zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli.

Karekodlu plakalarla sahte ve APP olarak bilinen modifiye edilmiş plakaların engellenmesi amaçlanıyor.

APP PLAKA NEDİR, KULLANIMI YASAK MI?

APP (Avrupa Press Plaka) plakalarda daha büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılıyor. Daha çok aracın görünümünü değiştirmek isteyenlerin ve modifiye tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tabiki standart dışına çıkılan APP plakalar 2017 yılından beri yasal değil ve para cezası uygulanıyor.

Bu plakalar TÜVTÜRK tarafından yapılan muayenelerden de ağır kusurlu sayılarak geçemiyor.

Plakayı basmaya yetkili kurumun kullandığı karakter ve rakamların, karakter kalıpları dışına çıkarılarak harf ve rakamların kalın boyandığı plakalar, plaka üzerindeki harf ve rakamların okunmasını engelleyecek şekilde vida, yansıtıcı, boya vb. herhangi bir müdahalede bulunulmuş, onarım yapılmış plakalar, plaka üzerinde bulunan harf karakterlerinin yakın alanında, kenarında, üstünde, ortasında vida ve vida deliği olan plakalar ağır kusurlu olarak değerlendiriliyor.

PLAKA CEZALARI NE KADAR?

2024 yılı itibariyle "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.

Kaynak:Ekonomim

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