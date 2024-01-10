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Denetim elemanlarının harcırahları ne kadar arttı?

Bu yazıda denetim elamanlarının harcırahlarının ne kadar arttığına dair bilgilere yer verilecektir

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 00:05, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:35
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Denetim elemanlarının harcırahları ne kadar arttı?

7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Kanunun eki H Cetvelinde yurt içi harcırahlara ilişkin miktarlar belirlenmiştir.

Yurt içinde verilecek gündeliklerin miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre;

(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

gündelik olarak ödenmektedir.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetvelinde memurlar için yurt içinde verilecek gündelikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

B- Memur ve Hizmetlilerden;

Gündelik Miktarı (TL)

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

465

b) Ek göstergesi 6400 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

435

c) Ek gostergesi 3600 (dahil) - 6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

420

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

405

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

400

H Cetvelinde belirtildiği üzere; teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara verilecek gündeliklerin hesabında (a) bendi (465 TL) esas alınacaktır. Ayrıca, yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %60 artırımlı miktarı esas alınacaktır. Bu miktar 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda %50 olarak belirlenmiş olup yeni dönemde konaklama ücretlerinde %10'luk bir artış gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde; 2024 yılı için belirlenen denetim elemanlarının gündelik ve konaklama ücretlerine 2023 yılı ile kıyaslanarak aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlar

Gündelik (2023)

Konaklama Ücreti (2023)

Gündelik (2024)

Konaklama Ücreti (2024)

Türkiye düzeyinde

307

460

605

967

Bölge düzeyinde

260

389

512

818

İl düzeyinde

212

319

419

670

Tablo incelendiğinde; 2023 yılıyla kıyaslandığında denetim elemanlarının gündelikleri %97, konaklama ücretleri ise %110 oranında artmıştır.

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