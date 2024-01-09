Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü

Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak, Aydın - Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

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