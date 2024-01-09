MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 12:13, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:11
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.