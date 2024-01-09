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Gelir vergisi mükellef sayısı 2 milyon 478 bin 134'e yükseldi

Türkiye'de gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2023 itibarıyla Aralık 2022'ye göre yüzde 4,8 artarak 2 milyon 478 bin 134'e yükseldi. Kurumlar vergisi mükellefleri de yüzde 6,9 artışla 1 milyon 143 bin 344'e ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 12:08, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:09
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Gelir vergisi mükellef sayısı 2 milyon 478 bin 134'e yükseldi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerinde yıllık bazda faal mükellef artışları kaydedildi.

Gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2023'te, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 artarak 2 milyon 478 bin 134'e çıktı. Mükellef sayısındaki yıllık artış ise 113 bin 509 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu mükelleflerin 632 bin 794'ü İstanbul'da, 179 bin 563'ü Ankara'da, 167 bin 320'si de İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 74 bin 5 (yüzde 6,9) artarak 1 milyon 143 bin 344 oldu.

KDV mükellefi sayısı yüzde 5,5 yükseldi

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı aralıkta yıllık bazda 212 bin 559 (yüzde 5,7) yükselerek 3 milyon 962 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 183 bin 725 (yüzde 5,5) artışla 3 milyon 552 bin 298'e ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 17 bin 217 (yüzde 0,76) artışla 2 milyon 266 bin 450 olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 0,4 azalarak 833 bin 417'ye geriledi.

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