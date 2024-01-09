Emekli Memur-Sen'den emekliler için de 'seyyanen ödeme' talebi

Emekli Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti.

"Emekli olabiliriz ama sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz." ifadesini kullanan Küçükkösen, "Emeklileri, yaşlı olarak gören bakış açısına karşı, tecrübeli, kararlı ve hürmet görmeyi hak eden gerçeğini yansıtmak için buradayız." dedi.

Küçükkösen, kamu görevlisi gibi emeklisinin de personel sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, kadronun sadece kamu çalışanına verilmiş bir hak ve menfaat değil, aynı zamanda kamu emeklisini de kapsayacak bir hak olduğuna dikkati çekti.

Emekli oldukları kadronun, haklarını sadece çalışırken ya da emekli olurken değil, emeklilik sürecinin tamamında etkilediğini belirten Küçükkösen, kamu görevlisinin görev aylığı ve emekli aylığı arasında orantısız, adaletsiz, hakkaniyetsiz bir farklılık olduğunu ifade etti.

Ali Küçükkösen, emekliliğin, yıllarca verilen emeğin, sunulan katkının, dökülen alın terinin, eksiksiz yatırılan vergilerin sonucunda elde edilmiş bir hak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayatımızın geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, geçim kaygısı düşünmeden, huzurlu bir şekilde yaşamak kamu işvereninden en doğal beklentimizdir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin gidermesi, sesimizin duyulmasıdır."