Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştım

Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Fatih Camii saldırganı adliyede: Bıçağı nereden temin ettiği araştırılıyor
Fatih Camii saldırganı adliyede: Bıçağı nereden temin ettiği araştırılıyor
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muavini ezerek öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Eşya sanmıştım

Diyarbakır'da mola verdikleri otogarda tartıştıkları muavini ezerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce'nin ifadesi ortaya çıktı. İnce ifadesinde, "Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 13:14, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:30
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde muavinini ezerek öldüren otobüs şoförünün ifadesi pes dedirtti.

Olay, 27 Aralık 2023'te sabah saatlerinde, Ergani Otogarı'nda meydana geldi.

Otogarda mola veren şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler ve onun yakınları arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı.

Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı.

Bu sırada İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler'in üzerinden otobüsle geçip yoluna devam etti.

Abbas İşler hayatını kaybederken, Sebahattin İnce ise Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"BİR AN SİNİRLENİP, TEPKİ GÖSTERDİM"

Sebahattin İnce'nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

İnce ifadesinde, Malatya'da tesislerde mola verdikleri sırada Abbas İşler'in diğer yedek şoförle kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu fark ettiğini ifade etti.

"Abbas İşler, benimle ilgili olarak 'Masaya kadın getirmiş ben böyle yapmazdım' deyince bir an sinirlenip tepki gösterdim. Abbas ile ağız münakaşasına girdik. Tesis personeli araya girdi. Abbas diklenince ben de kendisine cam bardağı attım. Sonrasında Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Ergani ilçesine geldiğimizde yolcumuzu terminalden indirmek için durduğumda kalabalık bir grubu dışarıda görünce kapıyı açmadım." diyen İnce sözlerine şunları ekledi:

"Aracın asıl yetkilisi olan diğer şoför, aracın kapısını açmamı söyledi. Dışarıda bekleyen kişiler beni araçtan alarak dışarı çıkardılar. Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü, onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım. Aracın kapıları sensörlü olduğu için kapanmıyordu. Ben de bu şahısların elinden kaçmak için aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmak istedim."

İnce, "Arkamdan gelen kişileri ben görmedim. Araca bindiğimde bir ses geliyordu ama kimsenin arabanın camına vurduğunu görmedim. Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Daha sonra olayı öğrendim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için de üzerinden geçmişsem de bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm. Bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber