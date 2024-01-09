Dolar günü 29,94 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,94 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 17:22, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,8940
|29,8950
|29,9390
|29,9400
|Avro
|32,8020
|32,8030
|32,7610
|32,7620
|Sterlin
|38,0000
|38,1170
|38,0160
|38,1330
|İsviçre Frangı
|35,1980
|35,3750
|35,1480
|35,3240
|ANKARA
|ABD Doları
|29,8640
|29,9440
|29,9090
|29,9890
|Avro
|32,7620
|32,8420
|32,7210
|32,8010
|Sterlin
|37,9400
|38,1500
|37,9560
|38,1660