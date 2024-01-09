Dolar günü 29,94 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,8940 29,8950 29,9390 29,9400 Avro 32,8020 32,8030 32,7610 32,7620 Sterlin 38,0000 38,1170 38,0160 38,1330 İsviçre Frangı 35,1980 35,3750 35,1480 35,3240 ANKARA ABD Doları 29,8640 29,9440 29,9090 29,9890 Avro 32,7620 32,8420 32,7210 32,8010 Sterlin 37,9400 38,1500 37,9560 38,1660