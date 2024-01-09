Bakan Bayraktar'dan kritik madenler açıklaması

Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Fatih Camii saldırganı adliyede: Bıçağı nereden temin ettiği araştırılıyor
Fatih Camii saldırganı adliyede: Bıçağı nereden temin ettiği araştırılıyor
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
MEB, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformu hazırladı
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan Fatih Camii'ndeki saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
KYK yurdundaki asansör faciasına istenen ceza belli oldu
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Otomobil, viyadük için açılan temel çukuruna düştü: 3 ölü
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Plakalarda karekod dönemi: Eski plakalar değişecek mi?
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye hapis cezası
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
Aday Tespit Komisyonu, Erdoğan başkanlığında toplanacak
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
Gözler staj ve çıraklık sigortasında
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
'Başarı' yeniden adaylığı getirdi
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden 18 il için yağmur, kar ve fırtına uyarısı
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya soruşturma başlatıldı
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Boykot etkili oldu: Coco Cola'nın satışları yüzde 21 düştü
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
Kredi kartı borcu 2023'te rekor kırdı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
Kayseri'de suya 1 yıl zam yapılmayacak
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
'Aynı çete iki kere çökertilmiş' haberlerine açıklama
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Bayraktar'dan kritik madenler açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kritik madenler konusunda büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Afrika, Batı ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 13:59, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:26
Yazdır
Bakan Bayraktar'dan kritik madenler açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğin Mineralleri Forumu 3. Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin kritik madenlerde yüksek potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, son 20 yıldır madencilik alanına yapılan yatırımlarla ihracatın her yıl istikrarlı şekilde arttığını söyledi.

Bayraktar, kritik madenler konusunda potansiyeli canlandırmak için 2020'de Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsünün kurulduğunu, 2022'de ise Eskişehir'de dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiğini dile getirdi.

Eskişehir'de yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek endüstriyel bir tesis kurmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Afrika, Batı ve Orta Asya bölgeleri başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Bu alandaki tecrübe ve uygulamalarımızı paylaşmayı, meslektaşlarımız ve uzmanlardan yeni şeyler öğrenmeyi arzu ediyoruz." dedi.

"KRİTİK MADENLERE ERİŞİM VE MALİYET UYGUNLUĞU ÖNEMLİ"

Bakan Bayraktar, birçok ülke ve şirketin "net sıfır" hedefine yönelik olarak sera gazı salımını azaltmak için çaba harcadığını ifade ederek, "Başarılı bir enerji dönüşümü için birkaç şeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. İlk sırada politika geliştirmek geliyor. Politikaların belirli ve devamlılık esasına göre olması, bir hükümetten diğerine göre değişmemesi gerekiyor. Ayrıca sanayi sektörleri ve finansal enstitülere yönelik doğru sinyalleri oluşturmak ve bu alana sermaye çekmek adına esnek ve rasyonel politikalar geliştirmeliyiz. Bir dizi kurallar ve düzenlemeler ortaya koymalıyız." diye konuştu.

Enerji dönüşümünde kritik madenlere erişim ve maliyet uygunluğunun önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, kritik madenlerin tedariki ve yatırımlarının güneş, rüzgar ve elektrikli araç sektörünü desteklemede yetersiz olduğunu belirtti.

Bayraktar, kobalt, lityum ve nadir madenlerde dünyanın en büyük üç üreticisinin küresel üretimin 4'te 3'ünden fazlasını kontrol ettiğini söyledi.

Dünya genelinde madenlerin güvenilir ve sürdürülebilir tedarikine ilişkin endişelerin arttığına işaret eden Bayraktar, "Bu açıdan meseleye baktığımızda, sağlam uluslararası ve bölgesel işbirliği kurmak büyük önem kazanıyor. Bu yüzden bu etkinlik anlamlı ve zamanlaması çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel maden sektöründen 200'ün üzerinde konuşmacının yer aldığı forumda, kritik maden stratejilerinin geliştirilmesi, yatırım ve sürdürülebilir standartların belirlenmesi gibi konular ele alınacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber